ابنة شقيق الأميرة ديانا تتألق بـ5 إطلالات في حفل زفافها من شخص يكبرها بـ32 عامًا!

مرحبًا بكم في عالم حفلات زفاف المجتمع الراقي، حيث يتواجد المليارديرات وشباب العائلة المالكة والضيوف المشاهير في حفل يمتد لأيام لاتتوقف تدفق الشمبانيا العتيقة أبدًا.

تزوجت ابنة شقيق الأميرة ديانا البالغة من العمر 30 عامًا، ليدي كيتي سبنسر، من الملياردير مايكل لويس البالغ من العمر 62 عامًا في حفل زفاف فخم أقيم في فيلا ألدوربرانديني في العاصمة الإيطالية روما يوم السبت الماضي.





وتألقت كيتي سبنسر مُرتديةً فستانًا أبيضًا ذي طابع عتيق وكلاسيكي منبثق من العصر الفيكتوري من دار الأزياء الأيطالية "دولتشي آند غابانا"، وهو ذاته الذي ارتدته في عرض أزياء العلامة التجارية عام 2017. وجاء تصميم الفستان من قماش الدانتيل بأكمام طويلة يشبه إلى حد كبير فستان دوقة كامبريدج كيت ميدلتون الذي ارتدته في حفل زفافها عام 2011، كما صُمِم برقبة عالية وأكتاف منتفخة.

وخطفت كيتي سبنسر الأنظار بعدة إطلالات مبهرة في حفل زفافها الفاخر وجميعهم من توقيع دار أزياء "دولتشي آند غابانا"، التي تعد سفيرته الشخصية، وفأبهرت الجميع بارتدائها فستانًا طويلًا أوف شولدر مصنوع من قماش الحرير ذي ذيل طويل، وما زاده جمالًا رسومات الورود المشغولة يدويًا.

ولإطلالتها الثانية، اختارت فستان سترابلس أزرق اللون من قماش التول، زُيَّن بتطريزات على شكل ورود.

ولإطلالتها الثالثة، ارتدت فستانًا صُمم الجزء العلوي منه على شكل طيات أنيقة منحتها لمسة ديناميكية، في حين الجوء السلفي منه جاء على شكل تنورة منفوشة باللون الآيفوري وضع فوقها قطعة قماش مُزيَّنة برسومات على شكل ورود، وأكملت إطلالتها بعقد مُرصَع بالأحجار الكريمة والكريستال مُصمم على شكل وريقات الأشجار ومُزيَّن بحبيبات اللؤلؤ.

ولإطلالاتها الرابعة، بدت أشبه بحديقة ورود متنقلة مُرتديةً فسنانًا آيفوري من قماش الدانتيل المُزيَّن بالورود.

كيتي سبينسر تعتنق اليهودية للزواج

ووفقًا لصحيفة Times، قررت "كيتي" اعتناق اليهودية الأرثودوكسية استعدادًا لزواجها من "ميشيل"، الذي يكبر والدها بـ6 أعوام، ويتطلب منها ذلك احترام يوم السبت اليهودي، واتباع العادات الغذائية اليهودية كالامتناع عن تناول لحم الخنزير والمحار.

ويعتبر هذا الزواج الثاني لـ"ميشيل"، فهو أب لثلاثة أطفال، وبذلك تصبح "كيتي" زوجة أب، رغم أنها صرَّحت سابقًا أنها ليست مستعدة لإنشاء عائلة في هذا العمر.