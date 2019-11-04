تطابق بنات الخالات! كيتي سبنسر تصدم المُعجبين بصورة طفولتها.. الأميرة شارلوت نسخة عنها! (صور)

نشرت الليدي كيتي سبنسر البالغة من العمر 28 عاماً صورةً لها وهي طفلة صغيرة عبر حسابها الخاص على إنستغرام.

وفي حين أنه من غير المعروف كم كان عمر كيتي في تلك الفترة إلا أنه وبحسب تعليقها بجانب الصورة فيقدّر بعامين، حيث كتبت: "كأس سباق Lexus Melbourne نحن قادمون! سباق الفرس الداخلي الخاص بي منذ عام 1992".

وظهرت كيتي وهي تجلس على حصان أبيض ومع خديها الممتلئين والأنف لم يستطع المتابعون إلا ملاحظة الشبه الكبير بين كيتي ابنة أخت الأميرة ديانا والأميرة شارلوت ابنة دوقا كامبريدج.

وشارك العديد منهم تعابير الدهشة على الصورة من وجه الشبه الكبير بينهم فعلّق أحدهم: "واو الأميرة شارلوت تشبهك كثيراً"، وأضاف آخر: "يا إلهي تبدو وكأنها الأميرة شارلوت هنا".

وتُعرف الليدي كيتي بأنها ابنة أخت الأميرة الراحلة ديانا وتشبهها إلى حد كبير، وهي دائماً تشارك متابعيها البالغ عددهم 492000 على إنستغرام صور لا حصر لها في مهنتها في عروض الأزياء والحياة الاجتماعية.

ويشار إلى أن كيتي على علاقة مع المليونير الذي يبلغ من العمر 60 عاماً أي ضعف عمرها "مايكل لويس" حيث سيتم الإعلان عن علاقتهما في بداية العام.

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