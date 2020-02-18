ابنة شقيق الأميرة ديانا تتعنق اليهودية للزواج من حبيبها الستيني!

صدمت ابنة شقيق الأميرة "ديانا" الراحلة الجميع بقرار اعتناقها الديانة اليهودية من أجل الزواج بحبيبها قطب الأزياء الملياردير "ميشيل لويس".

أعلنت عارضة الأزياء "كيتي سبنسر" خبر خطوبتها من حبيبها "ميشيل لويس"، البالغ من العمر 60 عامًا، في ديسمبر أثناء رحلة أجرياها إلى مسقط رأسه في جنوب إفريقيا.

ووفقًا لصحيفة Times، قررت "كيتي" اعتناق اليهودية الأرثودوكسية استعدادًا لزواجها من "ميشيل"، الذي يكبر والدها بـ6 أعوام، ويتطلب منها ذلك احترام يوم السبت اليهودي ، واتباع العادات الغذائية اليهودية كالامتناع عن تناول لحم الخنزير والمحار.

لم تكشف "كيتي" و"ميشيل" عن أي خطط زفاف، لكننا نتوقع أن تقام الاحتفالات في جنوب إفريقيا حيث وُلد "ميشيل"، ويعتقد أن الأمير "هاري" والأمير "ويليام" من بين المدعوين.

رصدت عدسات الباباراتزي لحظة مغادرة "كيتي سبينسر"، البالغة من العمر 28 عامًا، برفقة حبيبها مالك علامة الأزياء الفاخرة Whistles، والذي يكبرها بـ32 عامًا، من فندق The Mark بمدينة نيويورك الأميركية يوم الخميس الماضي، لكنهما خرجا منفصلين لإبعاد الأنظار عنهما.

ويعتبر هذا الزواج الثاني لـ"ميشيل"، فهو أب لثلاثة أطفال، وبذلك تبصبح "كيتي" زوجة أب، رغم أنها صرَّحت سابقًا أنها ليست مستعدة لإنشاء عائلة في هذا العمر.

وقبل عدة أشهر، رصدت عدسات الباباراتزي لحظة مغادرة "كيتي سبينسر"، البالغة من العمر 28 عامًا، برفقة حبيبها مالك علامة الأزياء الفاخرة Whistles، والذي يكبرها بـ32 عامًا، من فندق The Mark بمدينة نيويورك، لكنهما خرجا منفصلين لإبعاد الأنظار عنهما.

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