ابنة مخرج عالمي تتجِّه للإباحية.. ورد فعل خطيبها صادم!

قررت "ميكايلا"، ابنة المخرج العالمي "ستيفن سبيلبرغ"، العمل في مجال الأفلام الإباحية وهي بعمر الـ23 عامًا.

بدأت "ميكايلا"، التي تبناها "سبيلبرغ" وزوجته "كيت كابشو" عندما كانت طفلة رضيعة، في إنتاج مقاطع الفيديو الإباحية الخاصة بها. كما أنها تحب العمل في ناد للتعري بمجرد حصولها على ترخيص للممارسة هذه المهنة، كما اختارت اسم "شوغر ستار" كاسم مسرحي، وفقًا لموقع Aceshowbiz.com.

ونشرت "ميكايلا" منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتبت: "أطلقت مهنتي الذاتية المختصة بترفيه البالغين، أدركت أنه لا يوجد عيب في الاشتغال بهذا العمل والرغبة في فعل شيء آمن وعقلاني وتوافقي.. لا أدين لشخص واحد باستقلاليتي بسبب اسمي فحسب".

وعلى أمل أن تصبح مستقلة ماليًا عن والديها، قالت "ميكالا": "سئمت العمل من يوم لآخر بطريقة لا ترضي روحي".

وصرَّحت لصحيفة "ذا صن": "أشعر أن أدائي في هذا العمل أستطيع من خلاله إرضاء الآخرين بطريقة لا تشعرني بالظلم والإنهاك".

وكشفت "ميكايلا" الخبر لوالديها عبر تطبيق Facetime، وأشارت أنهما يشعران بالصدمة لكن غير منزعجين، كما حظيت بدعم خطيبها "تشاك بانكو" (47 عامًا)، لكن احترامًا له لن تمارس الجنس مع شخص آخر أمام الكاميرا بل مقاطع فيديو منفردة.

وأوضحت "ميكايلا" أنها لطالما كرهت جسدها وخاصة صدرها، لكن وصلت لمرحلة قناعة وحب للذات، وقالت: " بصراحة كرهت صدري لفترة طويلة، لكني تعلمت أخيرًا احتضانه. أدركت أنه سيكون مصدرًا للربح"، حيث شملت مقاطعها الجنسية الأولى حركات مثيرة بصدرها فحسب بعنوان "امرأة ضخمة الصدر ترضي نفسها في بيئة هادئة"، و"أعطي ثديي الطبيعي الضخم بعض الحب والعناية بزيت الشاي الوردي".

وتطرَّقت الشابة للحديث عن طفولتها المتمردة، حيث أرسلها والداها لمدرسة داخلية للمراهقين المضطربين، لكن أتى ذلك بنتائج عكسية، وتحدَّثت عن معركتها مع القلق، الاكتئاب، واضطرابات الأكل، وأكَّدت أنه لم يكن خطأ والدها.

كما عانت أيضًا من الاعتداء الجنسي عندما كانت صغيرة، وزعمت أن هؤلاء الرجال كانوا من الغرباء وليسوا من أقاربها أو من دائرة أصدقاء العائلة.