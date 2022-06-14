ابنة نجم هوليوودي شهير تتجه للإباحية بعد بلوغها الـ18 من عمرها

أعرب النجم الأمريكي، تشارلي شين، عن استيائه من دخول ابنته الكبرى إلى عالم الإباحية بعد إتمام عامها الـ18، مُشيرًا أن البيئة التي تعيش فيها السبب في ذلك.

ألقى تشارلي شين اللوم على طليقته الممثلة الأمريكي، دنيس ريتشاردز، بعدما دخلت ابنتهما الكبرى سام تشارلي عالم الإباحية عن طريق إنشاء صفحة خاصة لها على موقع OnlyFans، الذي تعرض من خلاله صورها العارية ومقاطع فيديو خادشة للحياء مقابل المال.

وصرح شين، النجم الذي ارتبطت بنجمة الأفلام الإباحية برات روسي، أنه غير مسؤول عن قرارات ابنته وسلوكها هذا المجال، وقال: "تبلغ الآن 18 عامًا وتعيش مع والدتها. لم يحدث هذا تحت سقفي .. أنا لا أتغاضى عن هذا ، لكن بما أنني غير قادر على منعه، فقد حثثتها على إبقائه أنيقًا ومبدعًا وعدم التضحية بنزاهتها".

من جهتها، قررت والدة سام الرد على اتهامات طليقها، مؤكدةً أن لا علاقة لها بقرارات ابنتها الشخصية، وقالت:"سامي تبلغ من العمر 18 عامًا ، ولم يكن هذا القرار بناءً على المنزل الذي تعيش فيه.. كل ما يمكنني فعله كوالدة هو توجيهها والثقة في حكمها، لكنها تتخذ قراراتها الخاصة بنفسها".

وكانت سام قد حثَّت متابعيها على التسجيل في حسابها، واعدةً إياه بنشر محتوى جديد من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، بالإضافة إلى توفيرها غرفة محادثة خاصة.

يذكر أن ريتشاردز وتشارلي تزوجا في عام 2002، لكن علاقتهما بدأت في التدهور قبل أن يرحبا بابنتهما، لولا شين، البالغة من العمر 16 عامًا ، في عام 2005.



