ابنة هيو جاكمان بالتبني تطرده من حصة الرقص خاصتها.. فما السبب؟!

يعتبر الممثل والمنتج الاسترالي "هيو جاكمان" من أشهر النجوم العالميين، كما أدهش الجميع بحركاته الراقصة وأدائه المُبهر في فيلمه The Greatest Showman، لكن ذلك قد لا يصب في مصلحته في بعض الأحيان.

كشف "هيو جاكمان"، البالغ من العمر 50 عامًا، لمجلة Closer Magazine أن ابنته "آفا" طلبت منه عدم التواجد في حصة الرقص خاصتها مجددًا، بعدما تجمهرت أكثر من 60 راقصة حوله خلال تواجده في إحدى دروس الرقص لمشاهدتها.







يقول: "ابنتي ترقص، وذهبت لمشاهدتها، لكن بعد فيلم The Greatest Showman، تجمهرت 60 راقصة صغيرة يرتدين التنانير القصيرة حولي، حينها التفت ابنتي وقالت "أنت لن تأتي لحصة الرقص مجددًا."."

وابنته البالغة من العمر 14 عامًا ليست الوحيدة التي تشعر بالإحراج منه، فابنه "أوسكار"، البالغ من العمر 18 عامًا، لم يعد يستمع لنصائحه بعد الآن، إذ يعتبر نفسه شخص ناضج وبالغ يمكنه الاعتماد على نفسه.

يجدر الإشارة إلى أن "هيو جاكمان" وزوجته "ديبورا لي فورنيس" تبنيا "أوسكار" وآفا".