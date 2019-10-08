ابنتا أنجلينا جولي تخطفان الأضواء منها خلال عرض فيلم Maleficent في روما

انشغلت النجمة "انجلينا جولي" في الفترة الأخيرة في الترويج لفيلمها الجديد من ديزني : Mistress Of Evil في جميع أنحاء العالم.

واجتمعت أنجلينا إلى جانب النجمة التي تشاركها البطولة ميشيل فايفر أمس الإثنين في العرض الأول للفيلم في روما، حيث اختارت جولي أن يكون حضورها عائلياً برفقة ابنتيها زاهارا وشيلوه.

وبالرغم من أناقة أنجلينا بفستانها الميتاليك الأسود الذي جاء بقصة الأوف شولدر وملتف من جهة الخصر، إلا أن فتياتها هن من سرقن الأضواء منها.

فبدت زهارا كنجمات هوليوود وهي تتألق بفستانها الزيتي والذي جاء منسدلاً ومزيّن بالكسرات، بينما عرضت شيلوه ذوقها الخاص بأزياء الكاجوال وهي ترتدي سترة سوداء مزيّنة بخطوط ذهبية مع بنطال أسود وحذاء رياضي.

أما النجمة ميشيل فحاولت التغلّب على أنجلينا وبناتها فاختارت فستاناً مخملياً أزرق اللون، وبفتحة كبيرة من جهة الصدر، كما تناسق لونه مع شعرها الأشقر المنسدل نحو أكتافها.

ويشار إلى أن الفيلم الأصلي عام 2014 حقق أرباحاً هائلة بلغت 758 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وتلعب أنجلينا في الفيلم دور جنية الشر وتسعى إلى فهم مشاعرها المتضاربة حول كونها أم الأميرة أوروا.

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