احتفالاً بالذكرى 25 لتأسيسها.. فرقة "سبايس جيرلز" تجتمع العام المقبل في جزء ثاني من فيلم Spice World!

أثيرت الشائعات حول لم شمل فرقة "سبايس جيرلز" في العام المقبل وذلك لتقديم سلسلة ثانية من الفيلم الناجح Spice World، حيث سيحتفلون بالذكرى الخامسة والعشرين لإصداره.

وتحاول الفرقة التي انقسمت رسمياً عام 2000 وذلك بعد عامين من مغادرة جيري هاليويل، التعاون مع كاتب سيناريو مشهور للخروج بقصة جديدة للجزء الثاني للفيلم.

وأُصدر فيلم Spice World في عام 1997 حيث يبدو أن المغنيات يريدون إصدار الجزء الثاني في العام المقبل وذلك احتفالاً في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس الفرقة.

ويُزعم بأن المشروع يتم التخطيط له من قبل جيري والتي تدير المجموعة الآن، بالإضافة إلى ميلاني سي وإيما بونتون وميل بي اللواتي سينضمنّ إليها.

وتأمل الفتيات في أن تنضم إليهم فيكتوري بيكهام والتي رفضت الانضمام إلى لم شمل الفرقة خلال أحدث جولة غنائية قام بها النجمات في العام الماضي.

وكشف مصدر قريب بقوله: "كانت الفتيات يتحدثن عن كيفية الاحتفال بالذكرى السنوية للفيلم ويفكرن بنشاطن حيث تواصلوا مع كاتب سيناريو ليفكر في العمل بالمشروع واتخاذ الخطوات نحو الأمام".

وتابع المصدر: "لا يزال الأمر في مراحله الأولى ولكنهم يتحدّثون عن أسماء معروفة في مجال الأعمال مما يثبت أنهم يأخذون عودتهم للشاشة الكبيرة على محمل الجد".

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