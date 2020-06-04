احتفالًا بعيد ميلادها الـ45.. إليك أجمل إطلالات أنجلينا جولي

يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة الأمريكية "أنجلينا جولي" الـ45، ولا يمكننا تصديق مدى جمالها رغم أنها في الأربعينات من العمر؛ فهي تحظى بجمال شبابي وأناقة لافتة.

وهنا نستعرض أجمل الإطلالات التي اعتمدتها النجمة في الحفلات والمناسبات المهمة والتي لفتت الأنظار بطريقة لا مثيل لها:

في عرض أزياء ألكساندر عام 2004، أظهرت "جولي" حبَّها للون الأسود فتجرَّأت بارتداء فستان أسود طويل بقصة صدر مُثيرة وفتحة أمامية طويلة تصل لأعلى الفخد مستعرضةً رشاقة ساقيها الطويلتين.





في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب"، اختارت النجمة ارتداء فستان فضي من الحرير اللمَّاع مُستعرضةً خصرها النحيل ووشومها المتنوعة.

في العرض الأول لفيلمها في اليابان، تألَّقت "جولي" مُرتديةً فستان أسود برقبة عالية وشق كاد يصل إلى خصرها.

منحت النجمة نفسها استراحة من اللون الأسود مُعتمدة إطلالة كلاسيكية مُرتديةً فستان أبيض بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف V، وجاء بقصة مُبرزة خصرها النحيل، كما استعرضت ساقها بفتحة جانبية تصل لأعلى فخدها.

في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" عام 2012، مُرتدية فستان حريري لؤلؤي وكسرت أحادية اللون بياقة باللون الأحمر.

اختارت "جولي" فستان أسود من الدانتيل مع فتحة تصل إلى أعلى الفخذ لمظهرها الفاتن والأنيق.

في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2012، أثارت "جولي" ضجة حول العالم بأناقتها التي لا مثيل لها مُرتديةُ فستان سترابلس من قماش المخمل.