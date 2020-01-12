احتفالًا بعيد ميلاده الـ27.. جيجي حديد تعود لحبيبها السابق زين مالك (صور)

ليس باستطاعت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" الابتعاد عن حبيبها السابق المغني الإنجليزي "زين مالك"، فرغم انفصالها في شهر نوفمبر عام 2018، قررا إعادة لم شملهما من جديد.

شوهدت "جيجي حديد" (24 عامًا) يدًا بيد برفقة "زين مالك" (27 عامًا)، وبدا عليهما السعادة والبهجة لعودة علاقتهما مجددًا، إذ توجها للاحتفال بعيد ميلاده في مطعم "Buco" الإيطالي بتواجد "بيلا حديد" ووالدتها "يولندا حديد، بالإضافة إلى النجمة الكوبية "دوا ليبا".









تألَّقت "جيجي" مُرتديةً بدلة رسمية باللون الأخضر الفستقي مكوَّنة من بليزر عريض وبنطال ذي خصر عالٍ نسَّقته بكنزة بيضاء ذات ياقة عالية، وانتعلت حذاء رياضي أبيض، في حين أسدلت خصلات شعرها الذهبي على جانبي كتفها، بينما لم تطبِّق أي مستحضرات تجميل على بشرتها الجذابة.

من جهة أخرى، اختار "زين" معطف فضفاض جاء بعدة ألوان ونقشات، وارتدى بنطال جينز أزرق وحذاء رياضي.

يذكر أن علاقة الثنائي بدأت عام 2015، ومنذ ذلك الحين كانت في تذبذب، فانفصلا عدة مرات، لكنهما دائمًا ما كانا يعودان إلى بعضهما البعض.