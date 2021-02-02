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اسم بيونسيه يتصدّر خبر مقتل مغني راب أمريكي.. فما علاقتها بالأمر!

منشور 02 شباط / فبراير 2021 - 09:52
بيونسيه
بيونسيه

عثرت الشرطة على مغني الراب الأمريكي "مارتيل ديروين" (34 عامًا) جثة هامدة في منزله يوم الثلاثاء الماضي أثناء قيامهم بالرعاية الاجتماعية.

ووجد "مارتيل"، الذي عُرف إعلاميًا بـ"ابن خالة بيونسيه"، مقتولًا بالرصاص في شقته، كما يسعى أصدقائه وعائلته إلى تحقيق العدالة ومعرفة الجاني.

وبحسب مصادر مقربة، فقد كان "مارتيل" يحاول شق طريقه بعيدًا عن "بيونسيه" والاعتماد على نفسه، حيث وقّع مؤخرًا على عقد مشترك مع علامة تابعة لشركة Sony Music وهي The Orchard.

Known by stage name Kardone, he was identified locally as Beyoncé's cousin

وصرّحت المصادر: "كان مارتيل معروف على نطاق واسع في منطقته على أنه ابن خالة بيونسيه ولكن في السنوات القليلة الماضية حاول الخروج من هذا اللقب".

Martell Derouen (pictured above) was signed to The Orchard, a label owned by Sony Music, and had been working to make his way out of his super star cousin's shadow

وتلاحق الشرطة مشتبهة بها "ساشا سكير" والبالغة من العمر 21 عامًا حيث اتهمت عام 2019 أيضًا بالاعتداء المرتبط بإطلاق النار على صديقها.

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