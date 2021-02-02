اسم بيونسيه يتصدّر خبر مقتل مغني راب أمريكي.. فما علاقتها بالأمر!

عثرت الشرطة على مغني الراب الأمريكي "مارتيل ديروين" (34 عامًا) جثة هامدة في منزله يوم الثلاثاء الماضي أثناء قيامهم بالرعاية الاجتماعية.

ووجد "مارتيل"، الذي عُرف إعلاميًا بـ"ابن خالة بيونسيه"، مقتولًا بالرصاص في شقته، كما يسعى أصدقائه وعائلته إلى تحقيق العدالة ومعرفة الجاني.

وبحسب مصادر مقربة، فقد كان "مارتيل" يحاول شق طريقه بعيدًا عن "بيونسيه" والاعتماد على نفسه، حيث وقّع مؤخرًا على عقد مشترك مع علامة تابعة لشركة Sony Music وهي The Orchard.

وصرّحت المصادر: "كان مارتيل معروف على نطاق واسع في منطقته على أنه ابن خالة بيونسيه ولكن في السنوات القليلة الماضية حاول الخروج من هذا اللقب".

وتلاحق الشرطة مشتبهة بها "ساشا سكير" والبالغة من العمر 21 عامًا حيث اتهمت عام 2019 أيضًا بالاعتداء المرتبط بإطلاق النار على صديقها.

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