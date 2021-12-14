اختباء أميرة موناكو "تشارلين".. وأنباء عن اصابتها بتشوه بسبب عملية تجميل

أثار اختفاء أميرة موناكو "تشارلين" جدلاً كبيراً ولا سيما لدى الصحافة الاسبانية والمتابعين الملكيين الاسبانيين الذين تسائلوا عن أسباب اختبائها طوال هذه الفترة.

ادّعاءات صحفية حول أسباب اختفائها

ادّعت صحيفة اسبانية بان الأميرة "تشارلين" متوارية عن الأنظار منذ فترة وذلك بعدما أجريت لها عملية جراحية تجميلية لشد الوجه في دبي في الامارات العربية المتحدة.

ويبدو واضحاً أن العملية الجراحية باءت بالفشل حيث كشفت الصحيفة بأن الأميرة تشارلين ربما تعاني من ندوب في وجهها أدّى إلى تشوهها.

دلالات على صحة ادّعاءات الصحيفة

أكّدت الصحيفة الاسبانية صحة ادّعاءاتها بعد أن ظهرت أميرة موناكو بقناع على وجهها فور عودتها الي اسبانيا، حيث التقطت صورة مع أفراد عائلتها وكانت الوحيدة التي ترتدي قناع الوجه مما يعني أن هناك شيء أرادت أن تخفيه.

ردة فعل الأمير ألبرت على ادّعاءات الصحافة حول زوجته

نفى الأمير ألبرت هذه الادّعاءات التي تحدثت حول اجرائها عملية جراحية تجميلية فاشلة في وجهها كما نفى اشاعات اصابتها بمرض السرطان.

وأكّد ألبرت بان تشارلين انتقلت إلى مستشفى خارج موناكو للتعافي من عدوى تنفسية أصيبت بها خلال زيارتها لإفريقيا، حيث خضعت لعلاج مكثّف.

