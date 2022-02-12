ديبيكا بادوكون تتحدث عن رأي زوجها بمشاهدها الحميمية في Gehraiyaan screening

أُقيم الحفل الخاص بعرض الفيلم الجديد المنتظر Gehraiyaan screening في مدينة بومباي الهندية، حيث حضر مجموعة من نجوم ومشاهير بوليوود الاحتفال الخاص بالفيلم بالاضافة لعدد من الجماهير الهندية

ديبيكا بادوكون تتألق في حفل العرض الخاص للفيلم

تحدّثت النجمة البوليوودية "ديبيكا بادكون" عن دورها المثير في الفيلم الجديد، حيث وصفته بانه تجربة لا تنسى مميزة لا تنسى بالنسبة لها.

وكانت الفنانة الهندية قد اوضحت تفاصيل دورها في الفيلم في وقت سابق قائلة: "هو عبارة عن دور امراة تسعى جاهدة للعيش في حياة أفضل بينما هي تتحمّل الكثير من القلق وأخطاء الماضي".

وتحدثت الفنانة الهندية ديبيكا عن رأي زوجها الفنان رانفير سينغ حول الفيلم وبشكل خاص عن المشاهد الحميمية فيفيه فقالت خلال مقابلة لها مع صحيفة Indianexpress : "إن زوجي أُعجب كثيراً بدوري في الفيلم وكان قد وصفه بأنه أقوى أدواري السينمائية بعد دوري في فيلم Tamash".

وأضافت ديبيكا: "إن اختياري للأدوار الأكثر تحدي وجرأة يرجع إلى زوجي وتشجيعه الدائم لي، حيث أنني أصبحت أكثر قدرة على الاختيارات الأكثر جرأة".

وتصدر اسم الفيلم Gehraiyaan screening قائمة الأكثر تداولًا على محرك البحث غوغل في الساعات الماضية حيث كان الجمهور متشوق لرؤية اجدد اعمال الفنانة الهندية الشهيرة

وتحظى نجمة بوليوود ديبيكا بادكون بشعبية كبيرة في الهند والوطن العربي حيث تعتبر واحدة من ابرز النجمات في بوليوود