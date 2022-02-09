سلمان خان يعلن عن إصدار فيلمه الجديد Kabhi Eid Kabhi Diwali.. إليك التفاصيل

كشف النجم البوليوودي سلمان خان عن استعداده لاصدار فيلمه الجديد Kabhi Eid Kabhi Diwali عبر حسابه الخاص على "انستغرام"، حيث كشف العديد من التفاصيل حول ذلك.

تفاصيل صدور فيلم Kabhi Eid Kabhi Diwali

أعلن النجم البوليوودي الشهير بان فيلمه الجديد Kabhi Eid Kabhi Diwali سيصدر في عطلة العيد الفطر المبارك المقبل من العام المقبل 2023.

كما كشف مؤلف الفيلم الجديد ساجد ناديوالا أن فيلمه الجديد للمخرج فرحان سامجي سيكون في دور السينما في عيد الفطر المبارك.

ويشارك إلى جانب خان في بطولة الفيلم النجمة البوليوودية "بوجا هيغدي"، وكان قد أعلن عن صدور الفيلم للمرة الأولى العام الماضي حيث أنه كان يفترض ان يصدر في عيد الفطر عام 2021 ولكن انتشار فيروس كورونا استمر في تعطّل الفيلم وتأجيله إلى عام 2023.

سلمان خان في السعودية

تواجد النجم البوليوودي منذ مدة في المملكة العربية السعودية حيث احيا حفل غنائي مميز ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الثانية

وأحيا اشهر عازب في الهند حفل غنائي بجانب عدد من نجوم الشاشة الهندية من بينهم منهم الممثلة السيرلانكية جاكلين فريناردس، وبريهود ديوا، اشهر راقص في الهند، والممثل مانيش بول، وسيما أجريكل وحمل الحفل اسم ذا بانج"

وضم الحفل عدد من الاستعراضات والالعاب النارية المميزة، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور السعودي لمشاهدة نجمهم المفضل

وسلمان خان واحد من اشهر نجوم الهند