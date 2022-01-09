اطلاق اسم ليوناردو دي كابريو على شجرة استوائية مكتشفة حديثاً.. ما السبب؟

اطلق علماء النباتات والبئية في المملكة المتحدة اسم النجم الهوليوودي "ليوناردو دي كابريو" على شجرة استوائية تم اكتشافها حديثاً.

وهب الشجرة اسم ليوناردو دي كابريو تكريماً له

وكشف علماء النباتا في لندن أنهم أادوا تكريم النجم العالمي "ليوناردو دي كابريو" لجهوده الكبيرة في المحافظة على البيئة وانقاذ الغابات وحماية الأشجار.

واكتشفوا شجرة تنمو في غابات الكاميرون واطلقوا عليها اسم أوفاريوبسيس ديكابريو، حيث قال عالم النباتان مارتن تشيك: "نعتقد أن ليوناردو دي كابريو كان له دور فعّال في المحافظة على البيئة وحماية الأشجار من القطع في غابات الكاميرون".

دور ليوناردو دي كابريو في المحافظة على غابات الكاميرون

كان ليوناردو دي كابريو قد أطلق حملة للمحافظة على أشجار الكاميرون بعد التصريحات عن خطط لإزالة مساحات واسعة من الغابات حيث أنها موطن لكثير من الحيوانات النادرة هناك.

ودعم ليناردو دي كابريو القضية بشكل كبير حيث كانت منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتامعي ساهمت بتأييد ونجاح الحملة هناك.