اعتقال نجل أخ ميغان ميركل بعد تجوله في الشارع بـ"المنشفة" تحت تأثير المخدرات (صور)

اعتقلت الشرطة الأمريكية توماس دولي نجل توماس ماركل جونيور، الأخ غير الشقيق لميغان ماركل دوقة ساسكس، بعد رؤيته مرتديًا منشفة فقط في أحد شوارع هوليوود بولاية كاليفورنيا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن توماس صاحب الـ28 عامًا تم اعتقاله بعد تقدم أحد المارة ببلاغ ضده، عقب رؤيته يتجول بـ"المنشفة" التي تلتف حول خصره.





وأوضحت الصحيفة أن مصادر شرطية قالت إن نجل الأخ غير الشقيق لميغان ميركل كان تحت تأثير المخدرات وحاول المقاومة والهرب أثناء عملية اعتقاله، إلا الضباط أخضعوه وسيطروا عليه.

وذكرت "ديلي ميل" أن توماس يواجه تهمة جنائية لمقاومته السلطات وإصابته أحد الضباط في ركبته أثناء الاعتقال ولا يزال مُحتجزًا رهن سداد كفالة قيمتها 25 ألف دولار.

يذكر أن تايلر شقيق توماس يعمل في زراعة وتجارة القنب، وطور مؤخرًا نوعًا هجينًا من القنب أطلق عليه ”آرتشي سباركي“، على اسم نجل ميغان وهاري. وأوضحت الصحيفة أن مصادر شرطية قالت إن نجل الأخ غير الشقيق لميغان ميركل كان تحت تأثير المخدرات وحاول المقاومة والهرب أثناء عملية اعتقاله، إلا الضباط أخضعوه وسيطروا عليه.وذكرت "ديلي ميل" أن توماس يواجه تهمة جنائية لمقاومته السلطات وإصابته أحد الضباط في ركبته أثناء الاعتقال ولا يزال مُحتجزًا رهن سداد كفالة قيمتها 25 ألف دولار.يذكر أن تايلر شقيق توماس يعمل في زراعة وتجارة القنب، وطور مؤخرًا نوعًا هجينًا من القنب أطلق عليه ”آرتشي سباركي“، على اسم نجل ميغان وهاري.