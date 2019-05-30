الأخوة جوناس يجيبون على سؤال محرج من مايلي سايريس.. ما علاقة خواتم الطهارة؟

أُجبر الأخوة جوناس على الإجابة عن سؤال محرج للغاية، حول ارتدائهم خواتم "الطهارة"، التي تدل على بقائهم عذارى إلا أن يتزوجوا، وذلك خلال مع رومان كيمب في برنامجه الإذاعي Capital Breakfast أمس الأربعاء.

وكرسالة مسجلة من صديقتهم النجمة "مايلي سايريس"، التي كانت ضيفة على برنامج الإذاعي في اليوم السابق، طُرح السؤال من قبلها للأخوة جوناس: "هل شعرتم بالرضا عندما خلعتم الخواتم عند زواجكم؟"، ضحك الأخوة قبل أن يجيب جو: "نعم!".

كان جو هو آخر الإخوة الذين تزوجوا في حفل زفاف أقيم في البندقية من النجمة "صوفيا تيرنر"، في بداية هذا الشهر، ورداً على سؤاله عما إذا كان يخطط لقضاء شهر عسل مع زوجته، أجاب: "لدينا خطط أخرى نعمل بها، سنخصص وقتاً لذلك".

وجاء ذلك بعد أشهر قليلة من حفل زواج نيك مع النجمة "بريانكا شوبرا" في احتفالية استمرت مدة 3 أيام في مسقط رأسها في الهند بشهر ديسمبر الماضي، أما كيفين فهو متزوج من دانييل منذ 2009، ولديه طفلتين ألينا وفالنتينا.

وخلال البرنامج، تم سؤالهم عن خواتم الطهارة، فأوضح جو: "إنه يرمز إلى النقاء، لإنتظار الشخص المناسب عندما يحين الوقت"، كما أضاف: "لقد نشأنا في الكنيسة، وكان والدنا قساً لذلك أصبح طبيعياً لكل شخص منا خاتم الطهارة".

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