الأستراليات مارغوت روبي ونيكول كيدمان وتوني كوليت يغزون حفل AACTA في لوس أنجلوس أناقة ونجاح

رُشحت النجمات الأستراليات "نيكول كيدمان" و"مارجوت روبي" و "توني كوليت" كأفضل ممثلات مساعدات في فيلمهن الجديد Bombshell وذلك ضمن حفل توزيع الجوائز الدولي التاسع في لوس أنجلوس.

وظهرت مارجوت التي تم ترشيحها ضمن فيلمين Bombshell و Once Upon a Time in Hollywood وهي ترتدي فستان باللون الفضي الفاتح والذي جاء بقصة منسدلة ومزيّن بورود حمراء من الوسط، كما أسدلت شعرها المموج جانباً.

أما توني كوليت فقد رُشحت أيضاً لدورها في فيلم Knives Out والتي اختارت إطلالة بسيطة بفستان باللونين الأسود والذهبي مع جاكيت من الجلد الأسود فوقهم وحذاء طويل.

وبالانتقال إلى نيكول كيدمان التي رُشحت لدورها في Bombshell فقد ارتدت فستان أحمر بنفاش من الأسفل وظهر مفتوح، بالإضافة إلى أنها اعتمدت تسريحة منخفضة لشعرها الأشقر.

وخلال وقت سابق حصل الثلاثي الأسترالي على ترشيحات جوائز الغولدن كلوب لعام 2020 لأفلامهم الجديدة حيث انتقلت مارغروت إلى تويتر للتعبير عن امتنانها فقالت: "إنه لشرف كبير أن أكون مرشحة لهذه الجائزة وأنا فخورة أيضاً بأن أكون جزء من Bombshell.

