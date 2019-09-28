الأميرة بياتريس نسخة مقلّدة من ميغان ماركل يوم خطوبتها.. غيرة أم إعجاب؟

أعلنت حفيدة الملكة "الأميرة بياتريس" عن ارتباطها رسمياً بصاحب العقارات الشهير "إدواردو مابيلي" أمس.

وصرّح الثنائي عبر إنستغرام: "نحن سعداء للغاية أن نكون قادرين على مشاركة اخبار خطوبتنا للجميع"، كما أضافا: "إننا نتشارك في العديد من الاهتمامات والقيم ونحن نعلم أن هذا الشيء سيضعنا في مكان عظيم للسنوات المقبلة، فنحن متحمسون لبدء هذه المغامرة الحياتية معاً ولا يسعنا الانتظار حتى نصبح متزووجين".

ونشرت الأميرة بياتريس مجموعة من الصور التي التقطتها بهذه المناسبة في حديقة وندسور وهي ترتدي فستان أخضر مطبوع بورود ملوَنة من مجموعة Zimmermann بقيمة 595 جنيه أسترليني.

لكنها نشرت صورةً بالأبيض والأسود وهي نائمة على كتف خطيبها اتهمها فيها المتابعين بتقليد الأمير هاري وميغان ماركل عام 2017 عندما التقطاها.

وسارع العديد من المتابعين غلى مواقع التواصل الاجتماعي للمقارنة بين الصورتين والتعليق عليها، حيث قال أحدهم :" أنا لا أستطيع إطلاقاً إنها عبارة عن قطة منسوخة"، كما أضاف آخر: "التقليد هو أدق أشكال الإطراء الذين لا يستطيعون قوله"، بينما كتب ثالث: "لم يتمكنا حتى من تصوّر صورة مختلفة".

أما إدوارد فقد علّق على الصورة بقوله: "لن تكوني وحدك أبداً فقلبي هو منزلك يداً بيد، اليوم وغداً وإلى الأبد"، على الرغم من مواصلة المتابعين مناقشة هذه الأمر الغريب واتهام الأميرة بياتريس بأنها نسخة مقلّدة.

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