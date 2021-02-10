الأميرة يوجيني تستقبل مولودها الأول..وتكسر البروتوكولات الملكية بنشر صورة له!

بعد أسبوع من الجدل الملكي والأحداث المتوترة في قصر باكينغهام، لا بد من الأحداث السعيدة لتلطيف الأوضاع.

رحبت الأميرة البريطانية "يوجيني" وزوجها "جاك بروكسبانك" بمولودهما الأول يوم أمس الثلاثاء، ونشر القصر الملكي بيانًا رسميًا عبر موقع "توتير"، جاء فيه: "صحة صاحبة السمو الملكي وطفلها جيدة، وعملية الولادة تمت بشكل سهل للغاية صباح اليوم 9 فبراير في تمام الساعة 8:55 بمستشفى بورتلاند وبحضور زوجها جاك بروكسبانك.

وكسرت "يوجيني" البروتوكولات الملكية عبر نشر صورة لطفلها باللونين الأبيض والأسود عبر حسابها على موقع "إنسغرام" تظهر الزوجين يحتضنان يد طفلهما الصغيرة، وأرفقته بتعليق جاء على شكل ثلاثة قلوب زرقاء كإشارة على أن جنس الطفل هو صبي.

ووفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، أفيد أن وزن الطفل، الحفيد الثامن للملكة "إليزابيث"، 8 أرطال و1 أونصة.

لكن لم يذكر إلى الآن اسم الطفل الملكي الجديد، أو تفاصيل أخرى عنه، وكل ما نعرفه أنه أول حفيد لدوقة يورك، والحفيد التاسع للملكة ودوق إدنبرة، لكن لن يكون له لقب ملكي.

وكان من بين المهنئين شقيق دوقة كامبريج "جيمس ميدلتون"، وعلق قائلاً: "يا لها من أخبار رائعة".

و أرسل مقر الإقامة الملكي البريطاني في لندن تمنياتهم الطيبة، وكتب:"تهانينا لصاحبة السمو الملكي الأميرة يوجيني وجاك بروكسبنك على قدوم ابنهما".

يذكر أن "يوجيني" كشفت أنباء حفلها في شهر نوفمبر العام الماضي، بإعلان تقليدي من قصر باكنغهام، جاء فيه: "إن صاحبة السمو الملكي الأميرة يوجيني وجاك بروكسبانك، سعيدان للغاية وهما يعلنان عن توقعهما لقدوم المولود الجديد في أوائل عام 2021 وأن دوق ودوقة يورك والدي الأميرة والسيد والسيدة بروكسبانك والدي الزوج والملكة الجدة ودوق إدنبرة سعداء بهذا الخبر".