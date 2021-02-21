الأميرة يوجيني تكشف عن الصورة الاولى لطفلها.. وهذا اسمه!

نشر قصر باكنغهام الصورة الاولى للثنائي الملكي الأميرة يوجيني و"جاك بروكس" مع طفلهما الرضيع الذي ولدته في لندن يوم 9 فيبراير.

وشاركت الأميرة "يوجيني" الصورة عبر حسابها على "انستغرام" حيث أكّدت أن القابلة التي ولّدتها هي من التقطت الصورة في ذلك الوقت.

وكشفت الأميرة أيضًا اسم طفلها فقالت: "أردنا ان نقدّم لكم أوغست فيليب هواك بروكسبانك، شكرًا لك على العديد من الرسائل الراعة وقلوبنا مليئة بالحب لهذا الإنسان الصغير والكلمات لا تستطيع التعبير عنها، نحن متحمسون لمشاركة هذه الصورة".

وظهرت "يوجيني" وهي ترتدي فستان أبيض نسّقت فوقه معطف وردي طويل، أما الطفل الصغير فقد كان ملتف بشرشف أزرق مطابق لونه لبلوزة والده.

وكان الطفل الجديد في المرتبة 11 في ترتيب العرش عندما ولد ولكن بعد الأخبار التي تفيد بأن دوقة ساسكس تتوقع طفلاً ثانياً سينتقل للمركز الثاني عشر.

أما على صعيد اختيار الاسم فقد اختارت اسم "أوغست" على اسم قريب الملكة فيكتوريا والذي كان الأوسط بينما "هوك" اسم عائلة "جاك"، وأشارت "يوجيني" أنها اختارت فيليب تيمنًا بجدّها.

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