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الأمير تشارلز يجري اتصالات سريّة مع ابنه الأمير هاري.. ما السبب؟

منشور 24 كانون الثّاني / يناير 2022 - 04:17
الأمير تشارلز والأمير هاري
الأمير تشارلز والأمير هاري

تحاول العائلة المالكة البريطانية حل الخلافات والازمات التي لاحقتها خلال العام الماضي، منذ ترك الامير هاري وزوجته الفنانة الأمريكية المعتزلة ميغان ماركل خدماتهما الملكية وانتقلا للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، انتهاءً بفضيحة الأمير أندرو.

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محادثات سريّة بين الأمير تشارلز والأمير هاري

أجرى ولي العهد الأمير تشارلز محادثات سريّة مع ابنه الأمير هاري وذلك حتى يعيد الأمور لطبيعتها كما كانت وحلّ الخلافات بين الأمير هاري والعائلة المالكة قبل الاحتفالات باليوبيل المقرر اقامتها في الوقت المقبل

وأصبحت العلاقة بين الأمير هاري ووالده الأمير تشارلز أفضل بكثير منذ انفصاله عن العائلة الماكلة وذلك بعد محادثات الفيديو الوديّة بين الاثنين التي يحرصان على اجرائها بين فترة وأخرى

وكشف مصدر ملكي مقرب من الامير تشارلز في تصريح بعض التفاصيل قائلًا: "ذاب الجليد في العلاقات بين الأمير هاري والأمير تشارلز وهما يرتبطان مع بعضهما البعض بعد مكالماتهما الوديّة".

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انفصال الامير هاري عن العائلة المالكة

أثار الامير هاري صدمة كبيرة في العائلة المالكة بعد قراره بانفصاله هو وعائلته الصغيرة عن البلاط الملكي واستقالته هو وميغان من الخدمات الملكية وذلك بسبب مخاوفه على سلامة عائلته ومعانتهم مع العنصرية على حد تصريحاتهم الأخيرة

وزار الأمير هاري المملكة المتحدة مرتين منذ رحيله عنها إلى الولايات المتحدة وذلك عند وفاة جدّه الأمير فيليب وحفل تدشين تمثال والدته الراحلة ديانا الذي التقى به مع شقيقه الاكبر الامير ويليام

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