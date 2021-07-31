الأمير جورج يحتفل بعيد ميلاده الثامن.. ومفاجآت مميزة من أفراد العائلة!

احتفل ابن دوقا كامبريدج الأمير جورج بعيد ميلاده الثامن، حيث انه هو صاحب الترتيب الثالث في ولاية العرش بعد جده الامير تشارلز ووالده لاأمير ويليام.

ونشر دوقا كامبريدج بهذه المناسبة صورة رسمية للأمير جورج قبل يوم واحد من عيد ميلاده، حيث ظهر وهو يرتدي بلوزة مخططة بينما كان يجلس فوق السيارة، وقد التقطت والدته كيت ميدلتون هذه الصورة خلال عطلة عائلية في نورفولك.

وكُتب تعليق مع الصورة التي نشرت احتفالاً بعيد ميلاده يقول: "يسعد دوق ودوقة كامبريدج مشاركة صورة جديدة للأمير جورج قبل عيد ميلاده الثامن".

وقدّم دوقا كامبريدج بهذه المناسبة لابنهما الامير جورج كعكة عيد الميلاد على شكل كرة القدم وهي الهواية التي يعشقها.

وتلقّى الأمير جورج هدية خاصة من الملكة أثناء احتفاله بعيد ميلاده الثامن، حيث أرسلت رسالة عيد ميلاد له عبر Zoom وتمنت له عيد ميلاد سعيد، وهو أمر رائع بالنسبة له لانه لا توجد مدرسة في الوقت الحالي بسبب عطلة الصيف".

ومن التقاليد الملكية أن يُرسل الاطفال الملكيين عند بلوغهم الثامنة من عمرهم إلى المدرسة الداخلية حيث يكون يوماً مهماً.

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