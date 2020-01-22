ميمات الأمير جورج المضحكة على انستغرام تتحول إلى مسلسل كوميدي.. شاهد التفاصيل!

كشفت HBO Max عن عرضها لمسلسل كوميدي من الرسوم المتحركة والمستوحى من العائلة المالكة البريطانية قريباً.

وسيكون كاتب المسلسل هو غاري جانيتي الذي اشتهر بصوره المضحكة والميمات حول الأمير جورج عبر انستغرام، كما أنه سيؤدي صوت الأمير جورج في المسلسل إلى جانب الأبطال أورلاندو بلوم وآلان كامينغ.

وسيلعب كل من أورلاندو بلوم دور الأمير هاري وكولاندولا رشاد عن ميغان ماركل أما لوسي بونتش وتوم هولاندر فسيؤديان كل من كيت ميدلتون والأمير فيليب وتشارلز، بالإضافة إلى إيوان راين بدور الأمير ويليام.

وكل حلقة للأمير جورج سيكون فيها طريقة حياة الأمير الشاب في العصر الحديث بدءاً من قصر باكنغهام إلى المدرسة الإبتدائية"، حيث علّقت رئيسة HBO:"نحن متحمسون للغاية لإحضار العالم الذي ابتكره غاري جانيتي على انستغرام إلى HBO Max حيث يمكن اكتشاف أن جورج يمكن أن يكون سعيداً ومذهلاً ومدهشاً".

أما غاري فقد علّق حول الموضوع: "أنا مسرور للعمل في HBO وتقديمهم لمسلسل آخر حول عائلة تقاتل بلا رحمة من أجل العرش فمن المؤكد أن هذا المسلسل سيجذب الانتباه".

ويقوم غاري بالفعل بمشاركة الصور والميمات المضحكة للأمير جورج عبر انستغرام حيث يظهر فيه جورج كولد صغير وقح ومتعجرف وملكي مشهور كما أنه يسخر من والديه وإخوته وعمه هاري وعائلته.

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