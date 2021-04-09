الأمير فيليب يفارق الحياة عن عمر 99 عامًا.. والملكة إليزابيث تعلن الخبر

عانى الأمير فيليب خلال الفترة الماضية من انتكاسات صحية حتى أنه أجرى عملية جراحية في القلب، ورغم خروجه من المشفى وعودته إلى القصر، إلَّا أن حالته الصحية على ما يبدو قد تدهورت إلى أن فارق الحياة.

أعلن قصر باكنغهام خبر وفاة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر ناهز الـ99 عامًا، حيث أصدر بيان جاء فيه: "تعلن الملكة إليزابيث ببالغ الحزن وفاة زوجها الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق إدنبرة".

وأضاف البيان: "فارق صاحب السمو الملكي الحياة في سلام صباح اليوم في قصر وندسور".

يذكر أن الأمير فيليب تزوج من الملكة إليزابيث في عام 1947 قبل خمس سنوات من أن تصبح ملكة، وتعتبر أطول زيجة ملكية في التاريخ، حيث قضيا برفقة بعضهما البعض 74 عامًا.