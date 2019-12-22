الأمير كارل فيليب والأميرة صوفيا ثنائي ساحر خلال احتفال العيد ميلاد في ستوكهولم

انضم الثنائي الملكي الأميرة صوفيا والأمير كارل فيليب إلى المغنيين السويديين مولي ساندن وغلاديس ديل بيلار في كنيسة غوستاف فاسا في ستوكهولم من مساء أمس السبت لحضور احتفال عيد الميلاد.

وبدت الأميرة صوفيا البالغة من العمر 40 عاماً أنيقة أكثر من أي وقت مضى فقد كانت ترتدي بلوزة سوداء من الصوف الناعم نسّقتها مع تنورة يبلغ طولها حد الركبة بقماش مطابق باللون الفوشي، حيث وضعت البلوزة بداخل التنورة وارتدت حزام من نفس اللون.

ولإكمال إطلالتها الأنيقة نسّقت معهم حذاء كحلي طويل من المخمل مع حقيبة يد مطابقة تماماً كما أسدلت شعرها نحو أكتافها ووضعت مكياج خفيف باللون الوردي الفاتح.

أما كارل فيليب الابن الثاني للملك كارل السادس عشر ملك السويد فلم تكن أناقته أقل من زوجته وهو يرتدي بدلة زرقاء نسّقها مع قميص أبيض وربطة عنق حمراء.

ومن الجدير بذكره أن الأمير كارل تزوج الأميرة صوفيا عام 2015 وهي كانت عبارة عن عارضة أزياء ولديهما طفلان أليكساندر ويبلغ من العمر عامين والأمير غابرييل ويبلغ من العمر عام واحد.

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