الأمير هاري مهووس بجينيفر أنيستون بعد صورتها العارية!

لا يمكننا إنكار أن النجمة الأمريكية "جينيفر أنيستون" كانت هوس الشبان وأيقونة للجمال والإثارة وتحديدًا بعد الشهرة الكبيرة التي حصدتها في المسلسل الكوميدي الشهير Friends، ونحن لا نستثني الأمير "هاري" من المجموعة.

وفقًا لما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، يزعم كتاب جديد أن الأمير "هاري" أصابه الهوس بالنجمة الحسناء بعد رؤية جسدها عاريًا على غلاف مجلة GQ عام 2009، حيث أطلت عاريةً تمامًا لا يغطي جسدها سوى ربطة عنق طويلة بألوان علم أمريكا.

ويُقال أن "هاري" بدأ بمراسلة النجمة، حينما كان بعمر الـ24 عامًا، كما وصفها بـ"أميرة الجسد"، إلّا أن "أنيستون" رفضت مواعدته بسبب الفجوة العمرية الكبيرة بينهما التي تصل إلى 16 عامًا، بالإضافة إلى حادثة انفصالها عن زوجها السابق الممثل الأمريكي "براد بيت".

وأشار الكاتب "إيان هالبرين" أن "هاري" أخبر أحد أصدقائه أن "جينيفر" من النجمات المفضلات لديه، كما استطاع الحصول على رقمها وأرسل لها الرسائل.





والمثير للاهتمام أن "جينيفر"" اشتهرت بشخصية "ريتشل" في مسلسل Friends، كما أن دوقة ساسكس "ميغان ماركل" اشتهرت بدور "ريتشل" في مسلسل Suits، فهل هي مصادفة؟!