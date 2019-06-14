هاري يأمر ميغان بالالتفات إلى الأمام وعدم الحديث معه.. شاهد الفيديو!

شاركت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" في الإحتفال الرسمي لعيد ميلاد الملكة "إليزابيث" الـ93 Trooping the Colour إلى جانب زوجها الأمير "هاري"، وكان هذا أول ظهور علني لها منذ إنجابها طفلها الملكي "آرتشي".

وبعيدًا عن ظهورها المفاجئ باعتبارها في إجازة الأمومة، لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجود توتر بينها وبين الأمير "هاري"، فعبر مقطع فيديو للثنائي على شرفة قصر باكنغهام برفقة العائلة المالكة البريطانية، كشف خبير في قراءة لغة الشفاه أن "هاري" طلب من الدوقة الاستدارة والنظر إلى الأمام.

تظهر الدوقة تلتفت إلى "هاري" وتحادثه مرتين على التوالي، إلّا أن الأخير كان يجيبها بعبارات مقتضبة، وعند تحليل اللقطات، خلص خبير الشفاه "جاكوي بريس" إلى أن الأمير قال في المرة الأولى "نعم، هذا صحيح"، وفي المرة الثانية التي عادت فيها "ميغان" لمحادثته، أضاف قائلًا: "استديري.. انظري".

ولا بد الإشارة إلى أن ما قاله "هاري" ما هو إلّا تنبيهًا لـ"ميغان" لأحد أهم التقاليد الملكية، فلا بد للعائلة مواجهة الجماهير أثناء عزف النشيد الوطني.

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