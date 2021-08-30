الأمير هاري وميغان ماركل في مواجهة دعوى قضائية.. والسبب انتهاك الخصوصية!

سيواجه الثنائي الملكي "الأمير هاري وميغان ماركل مشاكل قانونية من قبل العائلة المالكة بسبب إطلاق لقب العنصرية عليهم، وتعريف هوية الملكة بأنها عنصرية.

وكشف مقدّم الادّعاء مارك ستيفنز بقوله: "بشكل أساسي ما ستجده هو أن الفرد إذا تم تسميته بالعنصري أو إطلاق لقب عليه ربما يكون قادراً على رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير وانتهاك الخصوصية".

وتابع مارك: "وإذا كانت المحادثة بين شخصين فهي تعدّ انتهاك خصوصية وعدم مشاركة محتويات المحادثة مع طرف ثالث وهي وسائل الاعلام".

وأضاف مارك: "في البداية يجب تحديد الكلمات العنصرية التي قيلت والسياق الذي قيلت فيه هل كانت مقصودة أم مجرّد استفسار؟ فربما كانت الكلمات ذات طابع عنصري لكنها غير مقصودة بهذه الطريقة".

وفي النهاية أكّد مارك: "كان النهج الملكي حتى وقت قريب هو عدم تقديم أي شكوى وعدم شرحها أبدا لكنهم تراجعوا عن هذا الشيء فأنا أتسائل هل سيتم محاسبة الأمير هاري وميغان ماركل بسبب اتهامهم العائلة المالكة بالعنصرية؟".

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