الأمير هاري وميغان ماركل يقضيان عطلتهما في هذا البلد.. ومقطع فيديو يكشفهما!

غاب دوقا ساسكس ميغان ماركل والأمير هاري عن أجواء عيد الميلاد في بريطانيا حيث يأخذان استراحة من المهمات الملكية لمدة 6 أسابيع.

وطار هاري وميغان مع ابنهما آرتشي البالغ من العمر ثمانية أشهر عبر المحيط الأطلسي إلى مكان غير معروف أبداً منذ ذلك الحين.

لكن الأمير هاري قام بنشر مقطع فيديو يوم أمس يظهر فيه في زي بابا نويل حيث يتمنى عيد ميلاد سعيد لأطفال القوات المسلحة الذين فقدوا آبائهم في الحروب.

وارتدى الدوق قبعة سانتا حمراء ولحية بيضاء حيث افتتح رسالته بقوله: "نعم، إن خسارة أحد الوالدين أمر صعب للغاية ولكني أعلم أن كل واحد منكم سيكون أمامه مستقبل رائع وعيد مميلاد رائع.

وكشف الإيميل بأن دوق ساسكس وزوجته يقيمان في كندا لمدة ستة أسابيع حيث تتواجد هناك والدتها دوريا التي طارت من لوس أنجلوس إليهما كما يتواجد أصدقاء ميغان الذين تعرّفت عليهم أثناء وجودها في تورنتو لمدة سبع سنوات أثناء عملها.

ومن جهة أخرى كان قصر باكنغهام قد أعلن سابقاً بأن دوقا ساسكس قد يأخذان استراحة لمدة ستة أسابيع من الخدمة ولن يقضي عيد الميلاد مع العائلة المالكة فقال: "يتطلع دوقا ساسكس إلى تمديد فترة العائلة إلى نهاية هذا الشهر حيث سيقضيان أصحاب السمو الملكي عطلة هذا العام كعائلة جديدة مع والدة ميغان دوريا.

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