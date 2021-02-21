الأمير هاري وميغان ماركل ينفصلان رسميًا عن العائلة المالكة.. وهذا تعليق العائلة المالكة!

كشف قصر باكنغهام يوم الجمعة الماضي أن الامير هاري وزوجته "ميغان ماركل" قد انفصلا بشكل رسمي عن العائلة المالكة ولن يعودا أعضاء عاملين في العائلة.

وبعد أكثر من عام من إعلانهما الخبر وعقب كشفهما عن توقعّهما طفلهما الثاني، أصدر قصر باكنغهام القرار الرسمي لانفصالهما عن العائلة المالكة في بريطانيا.

وجاء في بيان القصر: "نؤكد أنه في الابتعاد عن عمل العائلة المالكة لا يمكن الاستمرار في المسؤوليات والواجبات التي تأتي مع حياة الخدمة العامة".

وتابع البيان: "إن التعيينات العسكرية الفخرية والرعايات الملكية التي عقدها الدوق والدوقة وبالتالي ستعود إلى جلالة الملكة وسيتم إعادة توزيعها بين افراد العائلة المالكة".

واختتم البيان بعبارة: "يشعر الجميع بالحزن لقرارهم ويظل الدوق والدوقة افراداً محبوبين للغاية في العائلة المالكة".

وكشف متحدّث باسم هاري وميغان إنهما ما زالا ملتزمين بواجبهما وخدمتهما اتجاه المملكة المتحدة وحول العالم وقد عرضا دعمهما المستمر للمنظمات التي يمثلانها بغض النظر عن الدور الرسمي".

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