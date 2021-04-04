الأمير هاري يستمتع برفقة كلبه على شاطئ البحر.. ولا مكان لميغان ماركل!

شوهد الأمير هاري يتنزه برفقة كلبه على شاطئ البحر، بينما يستمتع بأسلوب حياة مدينة لوس أنجلوس عقب حصوله على وظيفتين لتأمين حياته.

بدا دوق ساسكس، البالغ من العمر 36 عامًا، مرتاحًا بإطلالته الكاجوال وقبعته الرياضية خلال نزهته الشاطئية، فقد كان يسير على شاطئ البحر حافي القدمين ويرمي كرة التنس الصغيرة ليلطقتها كلبه الأسود من فصيلة لابرادور "بولا".







وتأتي نزهته عقب توليه منصبًا جديدًا مرموقًا في إحدى الشركات الناشئة المختصة بالتكنولوجيا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، حيث حصل على منصبًا إداريًا رفيعًا ككبير مسؤولي التأثير في شركة "Better up" التي تجمع بين التدريب وتقنيات الحوسبة لصقل المهارات الذهنية للموظفين.



وسيركز هاري في وظيفته على أهمية تعزيز الإمكانات البشرية إلى حدها الأقصى حول العالم، وقال في بيان نشره عبر مدونة الشركة التي يقع مكانها في وادي السيليكون: "لدي قناعة راسخة بأن التركيز على صحتنا العقلية وإعطاء الأولوية لها يفتحان إمكانات وفرصًا محتملة لم نكن نعلم بوجودها في داخلنا".