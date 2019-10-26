الأمير هاري ينضم إلى زوجته ميغان.. والأخيرة تصرّح "أشكركم للسماح له بتحطيم الحفلة"

انضمت دوقة ساسكس ميغان ماركل إلى اجتماع One Young World الذي عقد في قاعة ألبرت الملكية في ويندسور أمس الجمعة، حيث ناقشت في مائدة مستديرة حول المساواة بين الجنسين والنظر في الطريقة التي يقود بها الشباب.

وظهرت ميغان بإطلالة شبابية انيقة وهي ترتدي تنورة حمراء من الجلد يبلغ طولها حد الركبة من مجموعة Hugo Boss وبقيمة 369 جنيه أسترليني وهي مطابقة لما ارتدته ملكة إسبانيا ليتيزيا الخميس الماضي في كوريا الجنوبية، إلا أن ميغان نسّقتها مع بلوزة وحذاء من نفس اللون، كما اعتمدت تسريحة مرتفعة لشعرها.

وبالرغم من أن الحدث نسوي من الدرجة الأولى إلا أن ظهور الأمير هاري كان بمثابة مفاجأة عندما انضم إلى زوجته ميغان في الحدث بعد أن قادها إليه عبر سيارته الأودي الكهربائية.

وشكرت ميغان جميع الحضور للسماح لزوجها بالانضمام إليهم، كما أنها كشفت السر وراء ذلك بقولها: "إن قوة المرأة وتمكينها لا يمكن أن يحدث دون أن يكون الرجل جزء منه"، وتابعت: "لهذا السبب كان من المنطقي السماح لهاري بالانضمام اليوم، لذا أشكركم على السماح له بتحطيم الحفلة".

وناقشت ميغان بينما كانت تجلس بجانب زوجها حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فقالت: "أعتقد أننا ندرك جميعنا بأن One Young World كان مهماً بالنسبة لي منذ فترة"، وأضافت: "إن كل ما تستطيع القيام به بشكل مستقل هو أمر لا يصدق لكن عندما تعمل بشكل جماعي فيكون الأمر أسهل، فإن هدفنا اليوم هو إنشاء فريق عمل لمعرفة ما يمكننا القيام به داخل مجتمعنا".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: