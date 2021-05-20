الأمير ويليام يتلقّى لقاح كورونا.. ويشيد بالعاملين في القطاع الصحي!

انتقل دوق كامبريدج "الامير ويليام" إلى حسابه الخاص على "تويتر" للإعلان عن خبر تلقّيه اللقاح ضد فيروس كورونا.

وظهر الأمير ويليام في الفيديو ليقول في رسالته: "تلقيت يوم الثلاثاء الماضي جرعتي الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، وإلى كل أولئك الذين يعملون على إعطاء اللقاح شكراً لكم على كل ما فعلتموه ومازلتم تفعلونه".

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.



To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 20, 2021

وذكرت مصادر لصحيفة الديلي ميل" "إن الأمير ويليام تلقّى اللقاح من الطاقم الطبي التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية وذلك في مركز التطعيم في متحف العلوم في لندن".

وشوهد الأمير ويليام وهو يحتل المرتبة الثانية من ولاية العرش في الصورة وهو يرتدي قناع ويقوم العامل الصحي الطبي بإعطاء اللقاح على ذراعه، حيث تلقّى حقنة Pfizer أو AstraZeneca لان عمره أقل من 40 عام.

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