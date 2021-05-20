  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. الأمير ويليام يتلقّى لقاح كورونا.. ويشيد بالعاملين في القطاع الصحي!

الأمير ويليام يتلقّى لقاح كورونا.. ويشيد بالعاملين في القطاع الصحي!

منشور 20 أيّار / مايو 2021 - 11:15
الأمير ويليام
الأمير ويليام

انتقل دوق كامبريدج "الامير ويليام" إلى حسابه الخاص على "تويتر" للإعلان عن خبر تلقّيه اللقاح ضد فيروس كورونا.

اقرأ ايضاًبعد وفاة جده الأمير فيليب.. غياب الأمير ويليام عن حفل بعد وفاة جده الأمير فيليب.. غياب الأمير ويليام عن حفل "البافتا"

وظهر الأمير ويليام في الفيديو ليقول في رسالته: "تلقيت يوم الثلاثاء الماضي جرعتي الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، وإلى كل أولئك الذين يعملون على إعطاء اللقاح شكراً لكم على كل ما فعلتموه ومازلتم تفعلونه".

وذكرت مصادر لصحيفة الديلي ميل" "إن الأمير ويليام تلقّى اللقاح من الطاقم الطبي التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية وذلك في مركز التطعيم في متحف العلوم في لندن".

اقرأ ايضاًبعد وفاة جده الأمير فيليب.. غياب الأمير ويليام عن حفل كريستين ستيوارت تظهر لأول مرة في موقع تصوير فيلم Spencer.. والأمير ويليام وهاري برفقتها!

وشوهد الأمير ويليام وهو يحتل المرتبة الثانية من ولاية العرش في الصورة وهو يرتدي قناع ويقوم العامل الصحي الطبي بإعطاء اللقاح على ذراعه، حيث تلقّى حقنة Pfizer أو AstraZeneca لان عمره أقل من 40 عام.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz العربي:

كلمات دالة:الأمير ويلياماخبار ملكيةأعمال ملكيةصحة ملكية

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...