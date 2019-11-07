الإسرائيلية غال غادوت تُعايد طفلتها بصورة نادرة.. "أنا محظوظة لأكون والدتك"!

لم تعد طفلة الممثلة الإسرائيلية "غال غادوت" طفلة بعد الآن، فها هي تحتفل بعيد ميلادها الثامن.
نشرت "غال غادوت"، بطلة فيلم Wonder Women، منشور لطيف تُعايد فيه طفلتها "ألما" عبر حسابها على موقع "انستغرام"، فشاركت متابعيها صورة باللونين الأسود والأبيض تحتضن هي وزوجها طفلتهما حينما كانت رضيعة، وكتبت: "تغيرت حياتي إلى الأبد منذ 8 سنوات.. شعرت ألما أنها قضت ما فيه الكفاية بداخلي وقررت الخروج قبل أسابيع من موعدها المقرر، لقد جلبت الحب والضوء إلى منزلنا".
8 years ago today my life has changed forever. Alma decided she had enough and came out a good few week before my due date. She has brought so much love and light into our home. So much laughter with cheeky funny moments, so much curiosity, both daring and naiveté . I'm so lucky to be your mother. Thank you for teaching me so much about life without even knowing you are and for giving me the most precious title I could ever ask for. I promise I'll do anything for you, love and protect you forever. Just please, don't grow up so fast.. Take your time. I can't believe you're 8 already . Love you to the moon through all galaxies double the number of grain of sand in the universe.❤️🖐️ Ima. @jaronvarsano
وتابعت: "جلبت الكثير من الضحكات واللحظات المرحة، والكثير من الفضول، والجراة ، والسذاجة".
وأعربت "غادوت" عن امتنانها لوجود "ألما" في حياتها، وكتبت: "أنا محظوظة جدًا لأن أكون والدتك..أشكرك على تعليمي الكثير عن الحياة دون أن تدركي ذلك، وعلى منحي اللقب الأروع.. أعدك بأنني سأفعل أي شيء من أجلك، وسأحبك، وسأحميك إلى الأبد."
واختتمت رسالتها المؤثرة: "خذي وقتك، لا أستطيع تصديق أنك في الثامنة من عمرك".
تعد مشاركة صورة لعائلتها أمرًا نادرًا بالنسبة إلى "غادوت"، وتحديدًا صورًا لأطفالها؛ فهي دائمًا حريصة على تغطيه وجه ابنتيها "ألما" و"مايا".
To the amazing men in my life.. I celebrate you and so grateful to have you in my life. I couldn't have asked for two better fathers, for myself and for my daughters. Thank you both for being such a great example for what it means to be a man. I love you so much. You are my rocks. My everything. ❤️❤️ Happy Father's day 🌹 @jaronvarsano
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