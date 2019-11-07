الإسرائيلية غال غادوت تُعايد طفلتها بصورة نادرة.. "أنا محظوظة لأكون والدتك"!

لم تعد طفلة الممثلة الإسرائيلية "غال غادوت" طفلة بعد الآن، فها هي تحتفل بعيد ميلادها الثامن.

نشرت "غال غادوت"، بطلة فيلم Wonder Women، منشور لطيف تُعايد فيه طفلتها "ألما" عبر حسابها على موقع "انستغرام"، فشاركت متابعيها صورة باللونين الأسود والأبيض تحتضن هي وزوجها طفلتهما حينما كانت رضيعة، وكتبت: "تغيرت حياتي إلى الأبد منذ 8 سنوات.. شعرت ألما أنها قضت ما فيه الكفاية بداخلي وقررت الخروج قبل أسابيع من موعدها المقرر، لقد جلبت الحب والضوء إلى منزلنا".

وتابعت: "جلبت الكثير من الضحكات واللحظات المرحة، والكثير من الفضول، والجراة ، والسذاجة".

وأعربت "غادوت" عن امتنانها لوجود "ألما" في حياتها، وكتبت: "أنا محظوظة جدًا لأن أكون والدتك..أشكرك على تعليمي الكثير عن الحياة دون أن تدركي ذلك، وعلى منحي اللقب الأروع.. أعدك بأنني سأفعل أي شيء من أجلك، وسأحبك، وسأحميك إلى الأبد."

واختتمت رسالتها المؤثرة: "خذي وقتك، لا أستطيع تصديق أنك في الثامنة من عمرك".

تعد مشاركة صورة لعائلتها أمرًا نادرًا بالنسبة إلى "غادوت"، وتحديدًا صورًا لأطفالها؛ فهي دائمًا حريصة على تغطيه وجه ابنتيها "ألما" و"مايا".