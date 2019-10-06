الإبن سرّ أبيه.. الأمير جورج يقدّم عرضاً طفولياً مفعماً بالحيوية في أول مباراة كرة قدم له

بدت عائلة كامبريدج الملكية مسرورة وهي تستمتع في مبارة فريق Aston Villa حيث احتفلوا بفوز الفريق كل من الأمير ويليام وكيت ميدلتون بالإضافة إلى الأمير جورج وشارلوت.

وبدا واضحاً على الأمير جورج أنها أول مباراة لكرة القدم يحضرها في استاد كارو أمس السبت، إذ ظهرت على ملامحه السعادة البالغة بابتسامته الطفولية التي لم تفارق وجهه طوال الوقت.

كما رصدت كاميرات الباباراتزي دوق كامبريدج وهو يضع ذراعه حول ابنه الأكبر بينما كانا يتمتعان بإثارة في حضر مباراتهما الأولى معاً، وفي لقطة أخرى كان الوالدين يحاولان تهدئة الامير جورج أثناء احتفاله بهدف آخر للفريق، فقد استطاع جورج أن يرسم الابتسامة على وجه والديه في عرضه المفعم بالحيوية.

ومن جهة اخرى شارك فريق أستون فيلا عائلة كامبريدج فرحتهم بنشر تغريدة عبر تويتر تقول: "أنت تعرف كيفية اختيار الفريق صاحب السمو الملكي"، أما اللاعب غاري لينيكر فعلّق: "شغف الأمير جورج بكرة القدم اشتعل مبكراً".

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها شغف الأمير جورج بكرة القدم، فقد أقيم حفل عيد ميلاده السادس في قصر كينسينغتون حيث كان ذا طابع رياضي، فالتقط صور له وهو يرتدي قميص فريق انجلترا لكرة القدم.

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