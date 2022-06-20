الافراج عن النجم الشهير كيفن سبيسي .. بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على رجال

هيا حازم

يواجه النجم الهوليوودي الشهير كيفين سبيسي اتهامات جنسية عديدة وأهمها اعتدائه الجنسي على عدد من الرجال في بريطانيا.

تفاصيل اتهام كيفن سبيسي بالاعتداء الجنسي على رجال

قام ثلاثة رجال برفع دعوى قضائية ضد النجم الشهير كيفن سبينسي واتهامه بالاعتداء الجنسي عليهم وذلك ما بين عامي 2006 و 2013.

وكانت التهمة الأولى من رجل يبلغ الآن من العمر ما يقارب الـ أربعين عاماً حيث أكّد بأن النجم الشهير اعتدى عليه في مدينة لندن وذلك في عام 2005 والاتهام الآخر كان من رجل يبلغ من العمر حاليًا ما يقارب الـ ثلاثين عاماً ايضاً اتهم كيفين بالاعتداء الجنسي عليه عام 2008.

بالإضافة إلى اتهام من رجل ثالث كشف بانه قام بالاعتداء عليه جنسياً خلال عام 2013 في منطقة جلوسيسترشاير.

كيفين سبيسي يمثّل طواعية أمام المحكمة

قرر النجم الشهير أنه سيمثّل طواعيه أمام محكمة بريطانية وذلك لانه واثق جداً من براءته من هذه الاتهامات على حد قوله خاصة بعد مراجعة الأدلة، حيث تم تسليمه الى بريطانيا من الولايات المتحدة لمحاكمته.

وقال النجم العالمي كيفن سبيسي: "أنا أقرّ بأنني أريد محاكمة عادلة وأستحق هذا الشيء لأنني بريء حتى يثبت العكس، ولكنني أشعر بخيبة أمل بسبب قرارهم بالمضي قدماً في المحاكمة ولذلك سأظهر طواعية في المحكمة واثبت براءتي".

الافراج عن كيفين سيبسي بكفالة

وبحسب اخر التطورات فقد أفرج عن النجم الهوليوودي الشهير كيفين سبيسي بكفالة غير مشروطة في لندن بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على رجال، كما انه سيعود مرة جديدة في جلسة استماع في 14 يوليو المقبل للتحضير للمحاكمة والدفاع خاصة بعد تلقيه تهمة خامسة في جعل رجل ينخرط بامور جنسية دون موافقته.

ولد النجم العالمي كيفن سبيسي عام 1959 وهو مغني وممثل ومنتج امريكي شارك في عدد من الاعمال المميزة وحصد عدد من الجوائز، حصد جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل مساعد عام 1996 عن فيلم The Usual Suspects، حصد جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل رئيسي عام 2000 عن فيلم American Beauty

واجه النجم الامريكي مؤخرًا الكثير من التهم التي تتعلق بالاعتداء الجنسي أغلبها على رجال او شباب مراهقين.

