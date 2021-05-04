الثالثة نابتة.. كلوي كارداشيان تحاول التحقق في شائعات خيانة تريسان تومسون الجديدة لها!

ادّعت الموديل "سيدني شاسا" أنها كانت في علاقة رومانسية مع لاعب كرة السلة تريستان تومبسون، حيث أخبرها في ذلك الوقت أنه لم يكن في علاقة ابداً.

وخلال مقابلة مفاجأة، صرّحت سيدني بأنها قطعت علاقتها على الفور عندما اكتشفت أن تريسان مازال على علاقة مع نجمة الواقع كلوي كارداشيان.

ويبدو واضحاً أن كلوي تريد التحققّ من هذه الإدّعاءات الجديدة حيث سرّبت سيدني رسائل عبر "انستغرام" والتي بدت بأن كلوي تتواصل معها بشأن الشائعات.

وأشارت اللقطات المسرّبة أن كلوي ارسلت رسالة تقول فيها: "مرحبا سيدني هذه كلوي"، إضافة إلى رسالة أخرى: "سأكون ممتنة لو أبقيتي على محادثتنا سريّة".

ويشار إلى أنه ومنذ انتشار لشائعات تخلّت كلوي عن خاتمها الماسي الضخم، وهو نفس الخاتم الذي أثارت به شائعات خطوبتها من تريسان.

ومن الجدير بذكر أن كلوي قد عانت من خيانة تريسان تومبسون المرة الأولى عندما كانت حامل بطفلتها الأولى، وكانت المرة الثانية مع صديقتها المقرّبة جوردن وودز.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: