الجمال وسط الحرب.. ملكة جمال أوكرانيا تحمل السلاح للدفاع عن بلادها

تعرّضت أوكرانيا لغزو عسكري قوي من قبل القوات الروسية منذ عدة ايام، حيث يحاول المتطوّعون الأوكرانيون من جميع انحاء العالم الالتحاق بالجيش الأوكراني للدفاع عن بلادهم.

ودعم مشاهير الفن والجمال والرياضة من جميع أنحاء العالم الشعب الاوكراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال رسائل الدعم أو الدعم المالي.

ملكة جمال اوكرانيا تتطوّع في الجيش

تطوّع العديد من المشاهير ذو الاصول الاوكرانية في الجيش الاوكراني للدفاع عن بلادهم ضد الغزو الروسي عليها وكان من ضمنهم ملكة جمال اوكرانيا السابقة أناستاسيا لينا حيث أنها حملت السلاح لمواجهة الجيش الروسي بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت أناستاسيا لينا إلى جانب العديد من المواطنين الذين وقفوا بطوابير طويلة من اجل الحصول على السلاح في مراكز التجنيد في العاصمة الاوكرانية كييف.

وشاركت أناستاسيا لينا صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وهي تحمل السلاح بينما كانت تحصّن نفسها بالقناع وعلّقت على الصورة بقولها: "ارفعوا أيديكم عن أوكرانيا".

وبذلك أعلنت ملكة الجمال التي فازت بمسابقة ملكة جمال أوكرانيا عام 2015 وتعمل كمديرة للعلاقات العامة في تركيا عن انضمامها للمقاومة الوطنية ضد القوات الروسية.

وخلال وقت سابق شاركت أناستاسيا لينا سلسلة من الصور لها وهي تحمل السلاح بينما كانت تقوم ببعض التدريبات في ساحات كلها أشجار وملاعب تدريبية داخلية.