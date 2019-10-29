الجميلتان جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون "Black Women" خلال العرض الأول لـThe Morning Show

تلعب النجمتان العالميتان "جينيفر أنيستون" و "ريس ويذرسبون" دور البطولة في المسلسل التلفزيوني الجديد The Morning Show الذي سيبث على قناة AppleTV+.

وظهرت الجميلتان يوم أمس الاثنين خلال العرض الأول للمسلسل الذي سيكون في 1 نوفمبر، حيث بدتا متألقتان كعادتهما باللون الأسود الكلاسيكي في الحفل.

واختارت جينيفر فستان أسود ناعم بلا أكمام وتزيّن بياقة عالية وذيل طويل، كما أن قصته الضيقة أظهرت منحنيات جسدها الرشيق، ونسّقت معه حقيبة يد مطابقة للون الفستان بالإضافة إلى أنها أسدلت شعرها الأشقر المموج.

أما ريس فلم تكن أقل أناقة من زميلتها جينيفر، فارتدت فستان أسود ميتاليك مزيّن بقطعة قماش ذهبية لامعة جهة الصدر، ووجاء بقصة الأوف شولدر وبطول يبلغ حد الركبة، ونسّقت معه حذاء مطابق بكعب عال، كما سرّحت شعرها الأشقر القصير جانباً.

وانضم إليهما في الحفل المدير التنفيذي لشركة أبل "تيم كوك" والذي لمع بجانبهما وهو يرتدي بدلته باللون الأزرق الغامق نسّقها مع قميص أبيض وحذاء باللون العسلي.

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