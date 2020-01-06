الحاجة أم الإختراع.. كيث أوربان يرتدي حذاء "ضخم" ليقترب من طول زوجته

ما يفتقر إليه الشخص يعوّضه بالابتكار والاختراع وهذا ما فعله الموسيقي "كيث أوربان" ليعوّض فرق الطول الشاسع بينه وبين زوجته "نيكول كيدمان".

وصل الثنائي الرومانسي "نيكول كيدمان" و"كيث أوربان" إلى حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في فندق بيفرلي هيلزفي لوس أنجلوس يوم أمس الأحد.

ولفت كيث الأنظار إليه لحظة وصوله للسجادة الحمراء بانتعاله حذاء ضخم جداً باللون الأسود اللامع يشبه إلى حد كبير الذي يُرتدى في أفلام الكرتون وذلك لجعل نفسه يبدو أقرب إلى الارتفاع من زوجته الجميلة نيكول كيدمان.

ولقد نجح في تحقيق ذلك فلم يكن هناك سوى بضع بوصات بينهما بالرغم من انتعال نيكول حذاء بكعب عال نسّقته مع فستان ناعم باللون الأحمر وبقصة الأوف شولدر كما تزيّن بفتحة جانبية وذيل طويل.

ولم يكن هذا الشيء غريباً على نيكول وهو الارتباط بأشخاص أقصر منها فقد كانت متزوجة لمدة 10 سنوات من الممثل توم كروز حيث كان أقصر منها أيضاً حتى أنها بعد انفصالهما سخرت نيكول بقولها: "حسناً يمكنني ارتداء الكعب الآن".

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