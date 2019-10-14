الحرب بالفيديو: مستمرة بين هيو جاكمان وريان رينولدز.. وطريقة مُبتذلة لتمني عيد ميلاد سعيد!

احتفل النجم الأسترالي "هيو جاكمان" بعيد ميلاده الـ51 يوم السبت الماضي، وقرر زميله النجم الكندي "ريان رينولدز" معايدته لكن على طريقته الخاص التي تتخللها الفكاهة والسخرية.

قرر "ريان رينولدز" معايدة عدوه اللدود عبر مقطع فيديو فكاهي بدأ بلقطة لـ"هيو" يتحدى "ريان" في تأدية بعض الحركات البهلوانية خلال عرضه أمام مئات المشاهدين، وبعد انتهاء اللقطة يظهر "ريان" مفطور القلب، قائلًا: "مرحبا هيو، كنت أريد تمني عيد ميلاد سعيد لك، لكني سمعت ما قلته، ويمكني التعبير عما أشعر به بكلمة "مؤذٍ"، استمتع بالعرض"، بعدها قرر تأدية أغنية عيد الميلاد.

لكن لم ينتهِ الأمر هنا،فعاد من جديد، وصرخ قائلًا: "أنا لست مُدربًا باحترافية، جاكمان أنت حثالة."

كما نشر "ريان" صورة تجمعه بـ"هيو" لكنه استبدل وجهه بستيكر على شكل قالب حلوى، حينما نشر "هيو" ذات الصورة وأضاف ستيكر على وجه عدوه على شكل القاضية "جودي شيندلين".





الجدير بالذكر أن قررا إبرام هدنة وفتح صفحة جديدة، وليبرهن "رينولدز" نواياه الحسنة اتجاه زميله، قرر تصوير إعلان دعائي جميل لدعم شركة زميله "Laughing Man Coffee"، وبالمقابل يتوجب على "جاكمان" تصوير فيديو دعائي لصالح شركة "رينولدز" للخمور "Aviation Gin.

وفي الفيديو الذي نشره "رينولدز" عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، كشف أنه عمل لـ24 ساعة لمدة 7 أيام من أجل الوصول إلى فيديو دعائي مثالي لشركة زميله، كما بلَغَت تكلفة إنتاجه مليون دولار، متوقعًا أن يُكرِّس الأخير وقته من أجل إعلانه.

وبعد انتهاء عرض الفيديو، ينظر "جاكمان" نحو "رينولدز" المذهول، وقال: "أنا آسف يا رجل ... لم أكن أعتقد أن الهدنة كانت حقيقية في الواقع"؛ ما يعني أنه كان دون المستوى المطلوب، وهذا ما تبيَّن فيما بعد.

وبدأت الحرب بين "هيو جاكمان" و"رينولدز" قبل عامين، فكانا يشجعان معجبيهما على إهانة الآخر، فطلب "جاكمان" منهم التبوُّلَ على نجمة الشهرة الخاصة بـ"ريان"، بينما علَّق الآخر على إحدى الصور التي نشرها عدوه برفقة معجبيه الذين حملو لافتات بصوره، مُشيرًا أنهم يحتجون ضده.