الحرب تشتعل مجدداً.. آمبر هيرد تستأنف بشكل رسمي حكم القضية ضد جوني ديب

تقدّمت النجمة الهوليوودية "آمبر هيرد" من اجل تقديم أول طلب رسمي في المحكمة يقضي بالغاء الحكم الصادر بحقها في قضية التشهير التي كانت بينها وبين زوجها السابق النجم جوني ديب.

وأكّدت آمبر هيرد في الطلب الذي قدّمته الى المحكمة بأن الحكم الذي أصدره هيئة المحلّفين باطل لأنه غير مدعوم بأدلة ملموسة ولذلك تطلب الطعن في الحكم.

تفاصيل طلب الطعن من آمبر هيرد

وقدّم الفريق القانوني الخاص بالفنانة العالمية مذكرة النقض والتي جاء فيها: "بسبب جميع الأسباب المذكورة في السابق والأسباب التي توضّحت خلال الجلسات وفي المحاكمة، فإن آمبر هيرد تطلب من هيئة المحلفين الغاء حكمها ضدها لصالح جوني ديب".

وتابع الفريق القانوني في المذكرة: "نطلب رفض الشكوى أو وجود محاكمة أخرى، لأن الحكم لم يتم مراجعته بشكل الصحيح من قبل مسؤولي المحكمة".

ردّ جوني ديب على استئناف في القضية

ومن جانبه ردّ محامي النجم الهوليوودي "جوني ديب" على استئناف القضية بأن جوني ديب كان هدفه من القضية هو كشف الحقائق ورفض التشهير به، كما رفض محاميين جوني ديب الطعن في الحكم وذلك باعتباره بأنه يفتقر للموضوعية.

شروط التقديم لطلب الطعن

ومن ابرز شروط التقديم في طلب الطعن في الحكم أنها اذا أرادت استئناف الحكم فيجب عليها تقديم طلب رسمي موثّق وطرح سندات بقيمة 8.35 مليون دولار.

وأكّد محامي النجمة الشهيرة "آمبر هيرد" أنها لا تملك المال لدفع التعويضات التي فرضت عليها بعد المحكمة الأولى

يُشار إلى ان محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد والتي اقيمت بشكل علني لفتت أنظار الجمهور وتحولت إلى حدث هام وحديث العالم، وتمكن الفنان العالمي ديب في المحاكمة من كسب ثقة الجمهور والمحلفين وذلك بعد تقديمه العديد من الأدلة التي تفند أقوال زوجته السابقة وتقوي موقفه

وتمكن جوني ديب من حصد تعاطف الجمهور معه ورد اعتباره بعد الاتهامات التي وجهتها له زوجته السابقة واتهمته من خلالها بالتعنيف، فيما خسرت هيرد شريحة كبيرة من جمهورها حول العالم كما ان حكم المحكمة جاء لصالح ديب حيث حكم على هيرد بدفع تعويضات مادية تقدر قيمتها بـ 15 مليون دولار امريكي