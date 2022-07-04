جوني ديب يثير استياء داكوتا جونسون بمقطع فيديو.. والسبب إصبعه المقطوع

ظهرت العديد من مقاطع الفيديو والصور القديمة للثنائي جوني ديب وآمبر هيرد والتي ضمت العديد من النجوم معهم وذلك خلال فترة المحاكمة الشهيرة ما بين النجم العالمي وزوجته السابقة

وكانت هذه الفيديوهات تستخدم كأدلة قاطعة في قضية التشهير التي رفعها النجم العالمي ضد آمبر هيرد ككما ان هناك العديد من النجوم الذين ظهروا في مقاطع الفيديو تم استدعائهم الى منصة الشهود.

داكوتا جونسون مستاءة من جوني ديب ومقطع فيديو بينهما

تداول المتابعون مقطع فيديو قديم يعود لعام 2015 حيث كان هناك مؤتمر صحفي للنجم العالمي خاص بفيلمه "Black Mass.

وظهرت في مقطع الفيديو النجمة "داكوتا جونسون" وهي تسأل جوني ديب حول إصبعه المقطوع، وهو نفس الأصبع الذي أكّد جوني خلال المحاكمة بان آمبر هيرد خلال شجار عائلي قامت بقطعه من خلال رمي الزجاجة عليه.

واننتشر مقطع الفيديو القديم بشكل كبير بين الجمهور والمتابعين الذين أكّدوا من خلاله صحة أقوال جوني ديب في المحكمة وأدلته.

Since we're on the Australia incident, here's a video of Johnny Depp and Dakota Johnson in 2015 where he jokes about his severed middle finger and she doesn't buy it. She knew something was off. #JusticeforJohnnyDepp#JohnnyDeppDeservesJusticepic.twitter.com/4Lk3zTrLu7 — 𝐀𝐲𝐞𝐬𝐡𝐚 (@srkxdepp) April 21, 2022

سبب استياء داكوتا جونسون

أعربت النجمة الهوليوودية "داكوتا جونسون" عن استيائها الشديد وذلك بسبب إعادة نشره بكثرة في هذا الوقت تحديداً وهو تزامناً مع قضية جوني ديب وآمبر هيرد.

وقالت داكوتا جونسون حول الفيديو: "انا لا أتذكّر شيئاً عن الفيديو وأرجوكم أخرجوني منها فلا أريد أن يتطور الموضوع أكثر من ذلك ويتسبب الفيديو باستدعائي الى منصة الشهود".

أما حول رأيها بمحاكمة النجم العالمي وآمبر هيرد فقد أكّدت داكوتا أنها شديدة الاستغراب كيف اعتبرها الناس عرض للتسلية وأصبحت المحاكمات مكان كمسلسل درامي.

يُشار إلى ان هذه المحاكمة العالمية شغلت الرأي وتصدر الثنائي حديث الجمهور والسوشال ميديا، وخسرت النجمة العالمية الحكم حيث حكم المحكمة لصالح جوني ديب حيث يحكم له بتعويض مبلغ مادي يصل إلى 15 مليون دولار