مبلغ خيالي مقابل عودة جوني ديب لشخصية جاك سبارو.. هل يقبل العرض؟

كسب النجم الهوليوودي الشهير جوني ديب قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة النجمة آمبر هيرد والتي كانت قد اتهمته بأنه يعنّفها جسدياً مما شوّه سمعته في هوليوود وتسبب له بالكثير من الخسائر

ويعد انتصار النجم العالمي في القضية تحاول شركة ديزني داعادة المياه لمجاريها مع النجم الهوليوودي بعدما اوقفت العمل معه على خلفية قضية التعنيف وتقديم العروض عليه للعودة إلى شخصية جاك سبارو.

ديزني تعرض مبلغ خيالي على النجم جوني ديب

تحاول منصة ديزني العالمية أن تعيد علاقتها مع النجم العالمي الشهير بعدما اوقفت العمل معه، وذلك منذ أن أعلنت المحكمة العليا في مدينة لوس انجلوس فوز النجم العالمي في القضية وحصوله على تعويضات تقدّر بـ 15 مليون من زوجته السابقة آمبر هيرد.

وكشفت تقارير جديدة بأن شركة ديزني عرضت على الفنان العالمي ما يقارب أكثر من 300 مليون دولار للعودة من جديد إلى شخصية "جاك سبارو" في سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" الشهيرة

ويبدو واضحاً بأن ديزني مهتمة بالفعل بإصلاح علاقتها مع النجم الهوليوودي حيث كانت قد تواصلت معه قبل المحاكمة الشهيرة.

هل يقبل جوني ديب عرض ديزني

وتنص الصفقة التي تصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 300 مليون بأن جوني ديب يعود إلى شخصية جاك سبارو وإلى سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" بالإضافة الى مسلسل آخر على ديزني مشتق من شخصية جاك سبارو.

وكانت تصريحات الفنان العالمي الأخيرة حول عودته لديزني قد أثارت جدلًا كبيرًأ، حيث كان خلال المحاكمة قد أكّد بأنه لن يعود أبداً الى شخصية جاك سبارو مهما قدّموا له من اموال.

ولكن في تصريحات له أخرى أكّد بأنه سينهي شخصية جاك سبارو على طريقته هو وبشروطه الخاصة.

قضية جوني ديب وآمبر هيرد

شغلت محاكمة جوني ديب وآمبر هيرد الراي العام، حيث تم بث المحاكمة بشكل علني، وتمكن جوني ديب من تقديم العديد من الأدلة وكشف بعض تفاصيل كذب زوجته السابقة، كما تمكن من كسب الرأي العام، فيما خسرت آمبر هيرد الكثير من الحلفاء بسبب هذه المحاكمة كما انه حكم عليه بدفع تعويض يصل إلى 15 مليون دولار إلى طليقها