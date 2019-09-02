الحزن يخيّم على سباق فورمولا 2 بعد رحيل أنتوين هوبيرت.. ونجوم السباق يدعمون عائلته

توفي السائق الفرنسي أنتوين هوبيرت إثر حادث مرعب في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 2 أمس الأحد.

وفي تفاصيل الحادث اصطدم أنتوين بالحاجز بينما كان يتجنب متسابق آخر لترتد السيارة إلى المسار من جديد وتدخل في طريق سيارة ثالثة لتؤدي إلى حادث مروّع كان سبباً في وفاة أنتوين.

تم إلغاء سباق فورمولا 2 احتراماً لهوبيرت، إلا أن سباق فورمولا 1 مازال متقدماً، حيث فاز تشارليز لوكلير في الدرجة الأولى بينما حصل لويس هاميلتون على المركز الثاني.

ووقف اللاعبون ووجميع افراد الفرق دقيقة صمت حداداً على روح أنتوين وانضم إليهم والدته ناتالي وشقيقه، كما قام بطل العالم هاميلتون بمعانقتهم وهم يحملون خوذة المتسابق الراحل بينما عانق نجل المتسابق العالمي شوماخر نيك شقيق الراحل.

بالإضافة إلى أنه تم تشغيل مقطع فيديو مؤثر يشيد بأنتوين على الشاشات الكبيرة حول دائرة مضمار السباق حيث أنه تلّقى تحية منهم.

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