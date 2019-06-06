الدمية البشرية كين بتسريحة شعر جديدة في لندن.. ماذا فعل مؤخراً؟

شوهد مدمن عمليات التجميل البرازيلي "رودريجو ألفيس" الملقب بـ "دمية كين البشرية" في لندن يوم الأربعاء الماضي وهو في حالة معنوية جيدة، وذلك بعد يوم واحد من خضوعه لعملية زراعة الشعر للمرة الرابعة في تركيا.

وظهر ألفيس في شوارع لندن، وهو يرتدي بنطال أبيض ممزق مع قميص مطابق، واضعاً فوقه بليزر من المخمل الوردي، وكشف عن شعره البلاتيني الجديد.

وعالج رودريجو شعره الرقيق عن طريق السفر إلى تركيا لإجراء عملية شاقة استغرقت حوالي سبع ساعات، حيث كلفته العملية ثلاثة آلاف جنيه أسترليني، وهي رابع عملية زراعة شعر له منذ خمس سنوات.

وخلال وقت سابق، اعترف ألفيس بأن زراعة الشعر قد عززت ثقته بنفسه بعد أن تسبب له فقدان الشعر الإكتئاب، حيث قال: "لقد فقدت الكثير من الشعر مؤخراً، وقد تسبب هذا الكثير من الضيق بالنسبة لي".

وتأتي عملية زرع الشعر الأخيرة بعد فترة وجيزة من إقراره بإجراء عملية جراحية للحصول على الذقن المثالي، حيث قال: "آمل أن تكون هذه آخر عملية جراحية لجسدي، لقد كان لديّ ذقن ضخم، أما الآن فهي صغيرة ومثالية".

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