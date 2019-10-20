الدي جي كارلينج بالعباية والعقال.. ويقول "كل خرا" لهذا النجم!

شارك الدي جي "كارينج" ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي ستستمر فعالياته حتى 15 ديسمبر المقبل، إلى جانب عدد لا يحصى من النجوم والفرق العالمية من بينهم الفرقة الكورية الأشهر BTS.

ولفت "كارينج" الأنظار إليه باختياره اللباس السعودي الرسمي، فارتدى العباية البيضاء والعقال، ما أشعل حماس الجماهير الذين وص عددهم إلى 40 ألف متفرج.





ونشر "كارينج" صورة له عبر حسابه على موقع "إنستغرام" باللباس التقليدي، وكان من بين المعلقين على الصورة مغني الراب الكندي "دريك"، الذي كتب كلمة "حرام" بالحروف الإنجليزية، ليرد عليه "كارلينج": "كُل خرا"!

يأتي ذلك في سياق تحويل الرياض إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يوميًا، تبدأ 11 أكتوبر وتستمر حتى 15 ديسمبر، في الوقت الذي توقعت الدراسات التسويقية أنه من المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر.