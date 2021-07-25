الشرطة الإيطالية تستجوب ديفيد بيكهام.. والسبب أطفاله!

يستمتع لاعب كرة القدم السابق "ديفيد بيكهام" بعطلة عائلية على ساحل أمالفي في إيطاليا، قبيل تقديمه الكأس للفريق الفائز في Soccer Aid لهذا العام.

ويبدو واضحًا أن هناك بعض المشاكل التي واجهت لاعب كرة القدم البالغ من العمر 46 عامًا أثناء استمتاعه بالعطلة، حيث شوهد وهو يتكلم مع الشرطة الإيطالية لمدة تزيد عن 45 دقيقة.

وبحسب ما ورد فإن الشرطة الإيطالية استجوبت "ديفيد بيكهام" بعد أن شوهد طفليه وهما يلعبان الرياضات المائية على متن اليخت على ساحل أمالفي.

وكان ابنه "كروز" البالغ من العمر 16 عام و"هاربر" ذات 10 أعوام قد قاما برياضة التزلج على الماء عبر اليخت، مما جعل الضباط على سفينة الراسية يستجبون والدهم "ديفيد بيكهام".

وبالرغم من استجوابهم إلا أن الأمر قد مضى على خير حيث طلبت الشرطة صورة سيلفي مع لاعب كرة القدم "ديفيد بيكهام"، بعد أن نزل من على سطح اليخت للتعامل مع الأمر.

وينص القانون في إيطاليا على أنه يجب أن يكون عمرك أكثر من 18 عام لقيادة الـ"جت سكي" والحصول على الرخصة.

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