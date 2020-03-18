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الشرطة تداهم منزل أوبرا وينفري وتتهمها بالاتجار بالجنس.. فما القصة!

منشور 18 آذار / مارس 2020 - 11:52
أوبرا وينفري
أوبرا وينفري

نفت مقدمة البرامج الأمريكية "أوبرا وينفري" الشائعات التي تم تدولها عبر مواقع الانترنت في وقت مبكر من يوم الأربعاء، التي تفيد أن الشرطة داهمت عقارها الفاخر في فلوريدا  وقبضت عليها بتهمة الاتجار بالجنس.
تداول مجموعة من المراهقين عبر الانترنت تقرير يُشير أن منزل "أوبرا وينفري" في مدينة بوكا راتون دوهم، ثم ألقي القبض عليها.


وقررت "أوبرا وينفري" إرسال تغريدة لمتابعيها عبر موقع "تويتر" لنفي التقارير الزائفة والخروج عن صمتها للدفاع عن نفسها إزاء هذه الأكاذيب المُشينة، وكتبت: "تلقيت للتو مكالمة هاتفية تفيد أن اسمي تصدر مواقع الانترنت، وتداول بطريقة فظيعة ومرعبة.. هذا ليس صحيحا".
وأضافت: "لم أُداهم أو اعتقل، بل أعقم وأعزل نفسي مع بقية العالم..  ابقوا جميعًا في أمان."
 

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